Palmaria, flash mob contro il masterplan di Regione Liguria. Petizione sfonda quota 16 mila

Genova. E’ andata in scena due giorni fa la protesta contro il piano di valorizzazione dell’Isola della Palmaria da parte di Regione Liguria.

Il comitato “Palmaria sì, masterplan no” ha infatti organizzato un flash mob per protestare contro questo progetto: un enorme striscione installato sulla scogliera dell’isola in bella vita per le migliaia di persone che stavano partecipando ad un evento estivo.

Oltre allo striscione, manifesti, magliette e volantini per promuovere l’azione del comitato e la raccolta firme di una petizione contro il masterplan di Regione Liguria, che ad oggi ha già visto aderire almeno 16 mila persone