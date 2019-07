Sestri Levante. Neppure la canicola ha fermato la grinta dei rematori. Grande spettacolo di sport anche nella seconda giornata di palio, disputata lo scorso weekend a Sestri Levante. Nei gozzi in legno ancora supremazia della Lega navale di Sestri Levante

I primi a partire sono stati i leoni della categoria master, mentre a chiudere la giornata sono state le eleganti silhouette dei gozzi in legno. Temperatura rovente in acqua, per l’energia della competizione e temperatura rovente fuori, con la colonnina di mercurio sempre fissa oltre i trenta gradi. Assolutamente calda anche la partecipazione del pubblico alle gare delle diverse categorie, con i numerosi bagnanti assiepati sulle spiagge di Sestri Levante, che hanno sostenuto da riva i vari equipaggi, con particolare enfasi durante le gare delle categorie femminili, che erano presenti con ben cinque equipaggi.

Nel complesso il 60° Palio Remiero del Tigullio con la seconda tappa può archiviare un’altra grande giornata di sport e spettacolo, nel nome della più autentica tradizione ligure e tigullina. La prossima gara sarà domenica 7 luglio, sempre a Sestri Levante. I team osserveranno poi un turno di riposo, prima della finale del 21 luglio a Chiavari.