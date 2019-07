Opinioni su eToro, la piattaforma numero 1 sul trading

Chi è appassionato di trading online sa benissimo che, per ottenere risultati davvero soddisfacenti giocando in borsa sul web, è di fondamentale importanza affidarsi a portali autorizzati e affidabili. Uno dei migliori in assoluto, in tal senso, è etoro, con un’interfaccia davvero molto semplice e intuitiva anche per i neofiti del settore.

Tra i meriti di questo portale, c’è anche quello di essere stato tra i primi a promuovere il cosiddetto social trading, ovvero la possibilità di scambiarsi e copiare, letteralmente, determinate strategie al fine di garantire agli altri utenti lo stesso margine di successo. Come in un qualunque sistema piramidale, chiunque arrivi a utilizzare strategie vincenti sfruttate da altri trader, avrà margini di guadagno anche su questi ultimi: in questo modo lo scambio è conveniente per tutti.

Grazie alla versatilità di eToro, gli investitori avranno l’opportunità di guadagnare fin da subito, imparando al contempo le strategie vincenti da poter applicare in futuro. La registrazione sul portale è facile e i dati sono preservati dal sistema di crittografia dedicato: verranno mostrati solo quelli decisi dall’utente, incluso il vero nome o i guadagni ottenuti, per garantire la massima privacy.

Tra i consigli che gli esperti danno a chi si affacci al mondo del trading per la prima volta, c’è anche quello di leggere le recensioni e le opinioni riguardo i vari portali, prima di scegliere quello giusto. Questo è un passo fondamentale e non deve limitarsi a uno o due commenti, ma deve fornire un quadro d’insieme che sia davvero attendibile. Anche eToro ha avuto valutazioni negative da qualche utente, ma va compreso che c’è un errore alla base delle aspettative di tali investitori: iscriversi a un portale, pur se ottimo, non farà piovere, come per magia, guadagni incredibili dal nulla. Per investire in borsa non occorre essere dei geni, ma non basta neanche limitarsi a copiare gli altri senza fare null’altro. Come qualsiasi altra attività od hobby, va coltivata perché dia i suoi frutti e ciò comprende anche uno studio approfondito delle guide messe a disposizione, del mercato e dei trader celebri che hanno ottenuto buoni ricavi. Una buona idea per cominciare, sarebbe quella di fare degli investimenti virtuali, con delle demo che non prevedano l’impiego di soldi veri, così da entrare nel meccanismo senza rischi e poi cominciare con piccole somme per impratichirsi. Si tratta di un principio simile a quello che applichereste a una nuova attività sportiva, aumentando il livello di difficoltà man mano che il fisico (in questo caso la conoscenza del mercato e delle sue dinamiche) si rafforza.

Il successo di eToro e la stragrande maggioranza di recensioni positive, risiede proprio in queste possibilità, senza false promesse. Inoltre, come ogni piattaforma di trading che si rispetti, consente il prelievo dei propri guadagni in ogni momento lo si desideri, senza vincoli o limitazioni e, soprattutto, senza commissioni o spese fisse. Un altro punto a favore è costituito dalla presenza, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, di un supporto dedicato che risponderà a qualsiasi dubbio o domanda.

Con eToro si può operare sia da Pc desktop che da smartphone e senza necessità di rimanere troppo a lungo davanti allo schermo. Infine, a conferma che si tratta di un broker davvero al passo con i tempi, scoprirete che, con la medesima garanzia di sicurezza certificata, su eToro sarà possibile fare trading con Bitcoin e criptovalute. Questa forma d’investimento, oggi molto in voga, va sempre attentamente valutata e i migliori portali che offrono tali alternative dovranno avere tutte le autorizzazioni e le competenze per trasformarlo in uno strumento davvero valido per l’utente.