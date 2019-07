Operazione antidroga in Val Bisagno, bloccati spacciatori di cocaina

Genova. È stato il continuo movimento auto e mezzi nei pressi di un edificio di Via Lodi, in Val Bisagno, a far scoprire un’attività di spazio di stupefacenti che ha portato in carcere due persone, un 38enne genovese e un cittadino albanese, trentenne, entrambi con precedenti.

Dopo numerosi appostamenti, infatti, nella serata di ieri gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno notato che un soggetto, appena uscito dal palazzo, era salito su un’automobile che veniva poco dopo affiancata da un maxiscooter. I veicoli sono stati seguiti dagli agenti e controllati, rispettivamente, in via Piacenza e sempre in via Lodi.

L’italiano arrestato, che di fatto collabora nella gestione di un circolo Arci dove si organizzano feste anche per bambini con gonfiabili, è stato trovato in possesso di 100 gr di cocaina. In casa trovati bilancino, materiale per il confezionamento ed un piccolo libro mastro con i vari acquirenti che nei prossimi giorni saranno sentiti dagli investigatori della Mobile.

Plloci, di professione muratore, oltre ad avere la disponibilità di un’altra auto con targa francese, parcheggiata in via Lodi ed utilizzata come temporaneo deposito di droga, è stato trovato in possesso di 700 gr di cocaina pura e della somma di 6500 euro, in piccoli tagli e fasciata con pellicola trasparente.

I due sono stati arrestati in flagranza, per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Sono in corso ulteriori indagini volte a ricostruire il circuito di spaccio nel quale il duo era inserito.