Operaio morto a Taranto, domani due ore di sciopero all’ex Ilva di Cornigliano

Genova. Due ore di sciopero domani, venerdì 12 luglio, nell’ex Ilva di Cornigliano.

Lo ha dichiarato l’rsu di Arcelor Mittal dopo l’ennesimo fatto grave avvenuto nello stabilimento di Taranto, dove un operaio è morto ieri mentre si trovava su una gru ribaltatasi in seguito al maltempo.

Lo sciopero si svolgerà dalle 13 alle 15 per il primo turno, dalle 21 alle 23 per il secondo e dalle 23 all’una per il terzo turno. Due ore a fine turno per gli impiegati e i normalisti.