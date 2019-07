Oggi il segretario del Pd Luca Zingaretti è a Genova

Genova. Oggi diverse tappe a Genova e in Liguria per il segretario del Partito Democratico Luca Zingaretti. Accompagnato da Pietro Bussolati, responsabile Imprese, e dalla genovese Roberta Pinotti, responsabile politiche per la Sicurezza, il segretario del Pd sarà alle 10 in visita alla Bombardier di Vado Ligure in provincia di Savona, azienda di produzione di locomotive e motrici ferroviarie.

Zingaretti arriva a Genova alle 11.45, al porto, per un incontro con il console della Compagnia dei portuali e con i lavoratori dello scalo. Alle ore 12.15 visita ai Cantieri navali Mariotti, alle riparazioni navali.

Alle 13 la visita alla sede di sedApta, gruppo internazionale leader nell’information technology. Ultimo appuntamento al Porto Antico di Genova, alle 14 in via del Molo, per un incontro con Monsignor Molinari e i Cappellani del Lavoro.