Notte di paura a San Fruttuoso, incendio al ristorante Rodizio Brasileiro

Genova. I vigili del fuoco di Genova sono intervenuti con due squadre, nella notte, per un incendio divampato all’interno del Rodizio Brasileiro, ristorante in via Paolo Giacometti, a San Fruttuoso.

Le fiamme e una grande quantità di fumo, che ha allertato la popolazione e reso più difficile l’intervento dei pompieri, si sono sprigionati da un frigorifero.

Non ci sono stati feriti o intossicati. Ancora da calcolare l’ammontare dei danni. Secondo i primi rilievi a provocare il rogo sarebbe stato un corto circuito e non sarebbe presa in considerazione l’ipotesi del dolo.