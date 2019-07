Non solo “licei”, parte la campagna per gli Its: l’84% dei diplomati trova lavoro

Genova. “Lo sapevi? L’84% degli specializzati all’ITS trova subito lavoro. Istituto Tecnico Superiore, iscriviti subito!”. È questa la campagna per far conoscere gli Istituti Tecnici Superiori-ITS, informando studenti e famiglie con le affissioni a muro e sui mezzi pubblici e utilizzando tv, radio e carta stampata per evidenziare l’importanza di questo percorso formativo.

La campagna è stata attivata con risorse del Fondo Sociale Europeo, che cofinanzia i 18 corsi avviati, ed è stata concepita per valorizzare un percorso di specializzazione riservato a studenti diplomati che garantisce un alto livello di occupazione (la media ligure è dell’84 per cento con punte anche del 100 per cento).

Programmata e annunciata nel corso dell’ultimo Comitato di Sorveglianza del FSE, con il plauso della Commissione Europea, la campagna ha caratteristiche grafiche e cromatiche incisive che tutti i cittadini posso notare con facilità. I manifesti, infatti, sono molto evidenti, di colore arancione e costruiti attorno a un grande “84%”, che corrisponde alla percentuale occupazionale in uscita registrata dagli ITS liguri.

La campagna parte proprio nei giorni in cui il tema dell’importanza degli ITS appare sulle testate giornalistiche nazionali, a seguito della richiesta di grandi aziende, per esempio il Gruppo Fincantieri, di puntare su questi percorsi unita all’allarme a livello nazionale per la carenza di figure tecniche.

“Abbiamo sempre creduto nelle potenzialità degli ITS e vogliamo che ci credano anche i ragazzi e le loro famiglie. – ha affermato Ilaria Cavo, assessore all’Istruzione e alla Formazione di Regione Liguria – Siamo così convinti della bontà di questi corsi di specializzazione, da investire fondi regionali ed europei su un numero sempre maggiore di percorsi”.

In Liguria esistono quattro fondazioni ITS:

· Accademia Italiana della Marina Mercantile a Genova (Con sedi anche a Lavagna e Arenzano)

· ITS per l’efficienza energetica a Savona

· ITS Tecnologie Avanzate dell’Informazione e della Comunicazione-ICT a Genova

· ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy a La Spezia

Questi istituti stanno per avviare 10 nuovi corsi dedicati a settori con grande richiesta lavorativa: professioni di bordo, sviluppo software, certificazione energetica e progettazione meccanica e navale.