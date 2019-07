Nodo di San Benigno, nuovo fine lavori fissato all’estate 2022

Genova. In teoria avrebbero dovuto essere quasi conclusi, ma i lavori per la sistemazione del nodo di San Benigno, area nevralgica tra autostrada, viabilità ordinaria e porto di Genova – un progetto sviluppato nel lontano 2001 – hanno un nuovo orizzonte temporale: estate 2022. Lo ha detto durante la commissione consiliare che si è svolta oggi in Comune a Genova sul tema della grande opera Marco Centolani, project manager di Autostrade per l’Italia.

Gli ultimi ritardi dei lavori sono stati legati alla definizione di due grosse varianti del progetto già approvato. La prima riguarda il mantenimento della rampa da via Cantore alla soprelevata (nel marzo 2018 i due giorni di simulazione dell’ipotetica chiusura avevano visto il blocco del traffico in città). La seconda variante è relativa alla creazione di un viadotto a “S” soprelevato che colleghi in maniera dedicata i mezzi pesanti in uscita dall’autostrada con i varchi portuali.

Per consentire di mantenere la rampa di via Cantore, ha spiegato il tecnico di Autostrade, sarà necessario intervenire su un tratto di strada oggi esistente ma vietato ai mezzi pesanti. Gran parte di questi lavori dovranno svolgersi tra marzo e settembre 2020 in modo da non interferire con il vicino traffico ferroviario. Rfi ha già stabilito le finestre possibili.

Per la parte di lungomare Canepa Autostrade ha inviato il 15 luglio scorso il progetto al ministero dei Trasporti e si attende ora la convocazione della conferenza dei servizi ma di fatto i lavori sono già iniziati. Lo svincolo per i mezzi pesanti dovrà raccordarsi con la nuova soprelevata portuale il cui progetto è invece appannaggio dell’Autorità di sistema portuale.