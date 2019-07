Nervi, “un’ultima partita prima della demolizione”, l’appello ‘d’amore’ per la piscina Massa

Genova. La piscina Mario Massa di Nervi ha i giorni contati. La decisione, già presa dall’amministrazione comunale, è stata riconfermata in questi giorni al comitato che da mesi sta cercando di difendere un impianto considerato simbolo di una Nervi che fu.

Una sconfitta per i cittadini? Forse, anche se l’idea di allargare il lido del porticciolo con lo spazio ottenuto dall’abbattimento piace comunque a molti, anche se non mancano le perplessità del nuovo impianto che sorgerà nell’ex Aura, poco più a monte, per i costi e i tempi, anche se l’impegno dell’amministrazione è di inaugurarla entro il ciclo amministrativo in corso.

Ma se a breve vedremo le fredde ruspe al lavoro, l’amore per quell’impianto continua a scorrere tra le fila di molti cittadini, e arriva la richiesta: “concedeteci l’onore delle armi, con un’ultima partita”.

A chiederlo è Matteo Ciappina, da mesi capofila della “resistenza”: “Nessuno sportivo ha mai solo vinto. Ed anzi i migliori insegnamenti arrivano e ci sono stati dati dalle sconfitte. La piscina Mario Massa sara’ distrutta. A breve. Un’ ultima cosa pero’ ci piacerebbe ce la concedeste; “l’ onore delle armi” qualcuno lo chiamerebbe. Lasciateci giocare un’ ultima partita nella nostra vasca. La dove siamo cresciuti e diventati uomini”.

Una sorta di ultimo desiderio, per trasformare una brutta notizia, in un passaggio, si doloroso, ma non freddo e scontato: “Questo non vi costa molto e a noi dara’ il sollievo di aver salutato la nostra casa, la nostra famiglia, il nostro cuore, la nostra “mamma” . Riempite quella Piscina, la Nostra Piscina ancora una volta, per l’ultima volta. Questo ce lo dovete concedere, Ed accetteremo, in silenzio, la sconfitta. Grazie”.