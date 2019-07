Nervi, terminato impianto nuove palme. L’appello dei cittadini: “Bene, ora anche al Porto Antico”

Genova. Terminato l’impianto delle nuove palme a Nervi, nel viale omonimo, che caratterizza il quartiere, con l’accesso alla stazione e alla passeggiata Anita Garibaldi.

Un intervento atteso quanto gradito nella sua realizzazione, che ha ridato lustro ad una delle più caratteristiche aree della città. Ed è proprio per quello che sono numerosi i nostri lettori che ci chiedono quando un simile intervento sarà esteso in altre zone della città, in primis al Porto Antico, dove il “colonnato” delle piante capitozzate è sotto gli occhi di tutti.

Ci ha risposto Aster, che ha confermato l’intenzione di procedere al rimpianto di queste piante in tutta l’area cittadina, dove necessario. Un’opera molto estesa e complessa, che deve prima fare i conti con il completamento della tamponatura del punteruolo rosso, il killer delle palme.

I prossimi interventi saranno sempre a Levante, in primi in via Gianelli, a Quinto. Per il Porto Antico, invece, c’è ancora da aspettare: l’intervento esecutivo non è ancora stato calendarizzato, ma è sicuramente nella lista, come confermato da Aster stessa. Con ogni probabilità di parla quindi di un intervento non prima dell’autunno.