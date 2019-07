’Ndrangheta, narcos e agenti sotto copertura da Bogotà a Genova: ecco l’indagine che ha portato al maxi sequestro di cocaina

Genova. Un blitz – e un’indagine – che sembrano la sceneggiatura di un film americano: narcos, poliziotti, agenti sotto copertura, intercettazioni e arresti con inseguimento. E’ scattata lo scorso 16 luglio l’operazione “Buon vento genovese” che ha portato al sequestro di 368 chili di cocaina, che avrebbe fruttato sul mercato italiano circa 100 milioni a conclusione di un’indagine durata alcuni mesi e caratterizzata dalla stretta collaborazione internazionale tra la dda genovese e la Dea, ma anche al supporto delle polizie francesi, spagnola e di quella colombiana.

Organizzatore e finanziatore del traffico internazionale di cocaina che è stato sgominato dalla guardia di finanza coordinata dalla dda genovese era Antonio Alvaro, 39 anni, minore di cinque fratelli tutti appartenenti alla storica cosca malavitosa Alvaro di Sinopoli.

L’uomo era stato localizzato questa primavera a Bogotà in Colombia grazie alla collaborazione della Dea mentre contrattava l’acquisto di un ingente quantitativo di cocaina da far arrivare in Italia, possibilmente a Genova. Alvaro aveva attivato i contatti per il trasporto logistico della droga tramite un veliero non sapendo di aver a che fare in realtà con agenti sotto copertura mentre la droga veniva sequestrata a Bogotà dalla polizia colombiana.

Anche il pagamento del trasporto, avvenuto in due tranche a Sanremo ad aprile e poi a Genova all’arrivo della merce è stato consegnato in realtà altri agenti sotto copertura. La droga, che la guardia di finanza ha fatto arrivare in Italia per consentire gli arresti, era stata stoccata in un magazzino in porto a Genova dove sono state posizionate cimici e telecamere.

Oltre ad Alvaro sono stati arrestati due suoi uomini di fiducia e un terzo è ricercato: si tratta di Ierinò Filippo e Militano Rodolfo mentre Domenico Romeo, ritenuto dagli investigatori il contabile della ‘dritta, è riuscito a fuggire. Oltre alla droga e ai contanti (quasi un milione di euro con cui era stato pagato il trasporto) sono stati sequestrati diversi cellulari e uno jammer, un disturbatore di frequenze per impedire la localizzazione.

Davanti al gip, che ha aveva chiesto le misure cautelari, Antonio Alvaro ha ammesso le sue responsabilità Per lui e per gli altri arrestati il reato è quello di traffico internazionale di cocaina, con le aggravanti della ingente quantità, della transnazionalità e dell’aggravante mafiosa”. Come si vede dal filmato a Genova Alvaro va personalmente a trattare il prezzo del trasporto nella zona della marina di Sestri ponente, dove avrebbe dovuto arrivare il “veliero” con la cocaina.