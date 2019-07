Navebus, sopralluogo di Balleari: “Presto confronto con il Municipio sugli orari”

Genova. Ha preso la corsa delle 8.15 da Pegli al Porto Antico per “testare” sul campo il servizio. L’assessore alla Mobilità del Comune di Genova Stefano Balleari, ha provato personalmente la NaveBus e l’assessore annuncia che presto ci sarà un confronto con il Municipio per rendere il servizio ancora più appetibile per i pendolari.

“Pensiamo magari a un cambio di orario per avvicinarci alle esigenze della cittadinanza che utilizza questo mezzo di trasporto che vogliamo assolutamente mantenere, nonostante alcune problematiche”.

Sul fatto che il servizio venga sospeso anche quando il mare non è proprio impraticabile, la spiegazione è semplice: “Nel molo di attracco a Pegli, che sotto il livello dell’acqua è vuoto, si crea una risacca particolare che non rende sicura la salita e la discesa dei passeggeri – spiega Balleari – è il comandante della nave a decidere”.

Sull’eventuale prolungamento a Pra’ Balleari è meno sicuro: “Si rischia di allungare troppo il percorso, non rendendolo competitivo”.