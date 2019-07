Musica, la discesa in skate nella movida in versione “arcade”. Il video di Stickinsect ft. Cuffa

Genova. Un collettivo genovese che collabora sperimentando linguaggi di recente diffusione e di tendenza il cui interesse è quello di partire dalla nostra città, cui spesso viene attribuito il carattere dominante di anziana e con poco spazio per le idee giovani. “Per questo motivo abbiamo deciso di ambientare il nostro concept nella città di Genova. Confidiamo nel fatto che, se viene stimolato l’interesse verso questo tipo di forme di comunicazione, possa non solo trovare largo riscontro a livello locale, ma anche attirare l’attenzione di coloro i quali a Genova non abitano*, ma l’hanno conosciuta ed amata oppure ancora devono scoprirla”.

Il progetto è costituito da una parte visiva e una musicale, mentre l’animazione è curata da Chiara Spanò (trek-lab.com). In perfetto stile videogioco arcade, di recente rivalutazione e largo impiego in film, serie tv, moda e design, prende spunto dal T-Rex Game di Google Chrome a cui si può accedere nel momento in cui viene meno la connessione internet. “La differenza sta nel fatto che, nella nostra versione – sottolinea Chiara Spanò dello studio grafico Trek-LAb – il dinosauro protagonista skaeta lungo i vicoli di Genova durante la consueta movida del venerdì sera. Non mancano i momenti in cui incontrerà alcuni personaggi reali, ben noti a chi vive in prima persona i caruggi”

La base musicale è stata prodotta da Stickinsect (Ares Mozzi) e il testo affidato a Cuffa (Mattia Cuffari). Il beat è tra hip-hop, synthwave e industrial. Abbiamo ricercato un sound d’impatto, duro come un sampietrino ma che si sciogliesse nel finale ricreando un’atmosfera estiva avvolgente, da tramonto in spiaggia. Crediamo che il gioco di contrasti ben si addica alla città in cui vivamo da circa trent’anni.

“Il nostro obiettivo è quello di trasformare ciò che ora è un videoclip, in un videogame che sia giocabile e fruibile gratuitamente on line. Per far ciò abbiamo bisogno del riscontro da parte di un pubblico che si affezioni alla nostra idea e ci consenta di portarla avanti nel modo migliore.Lo dimostra il fatto che delle oltre 100000 impressions guadagnate sino ad ora dal progetto, la maggior parte provengano da fuori Genova, in particolar modo dalla Sicilia”.