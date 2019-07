Multedo, nuovi miasmi da idrocarburi. Residenti: “Impossibile tenere la finestra aperta”

Genova. Il caldo di questi giorni sta creando diversi disagi alla popolazione, soprattutto quella in spostamento, con situazioni di traffico difficili sotto il solleone.

Ma non solo: a Multedo, nonostante l’afa, non si possono tenere le finestre aperte a causa dei nuovi miasmi da idrocarburi che arrivano dalla zona portuale. A lanciare l’allarme alcuni cittadini, anche attraverso le pagine di rifermento dei social network, che stanno raccogliendo dati per procedere ad successive segnalazioni.

Sono diverse le zone della città con questa sofferenza, cioè con l’impossibilità di tenere le finestre aperte a causa di odori e qualità dell’aria proveniente dall’estero: oltre Multedo su tutte Lungomare Canepa, la cui sopportazione è al limite