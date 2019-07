Montallegro, anziano cade da sentiero e scivola per 20 metri. Recuperato da pompieri e Soccorso Alpino

Rapallo. Oggi nel primo pomeriggio intorno alle 1340 il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è stato attivato per un intervento sul sentiero che da Montallegro porta al Castello di Rapallo.

Un uomo del ’40 mentre percorreva il sentiero è caduto per circa 3 metri dal cigliò del sentiero ed è poi scivolato per altri 20 metri nel declivio boschivo. Alcuni turisti tedeschi hanno avvisato i soccorsi. Nella caduta l’uomo si è procurato diverse escoriazioni e una frattura della caviglia.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Rapallo i SAF arrivati con Drago con medico e infermiere del 118 che hanno provveduto a valutare lo stato di salute dell’infortunato. Arrivata sul posto la squadra del Soccorso Alpino ha preparato gli ancoraggi per il recupero con barella fin sul sentiero ed insieme ai pompieri è stato recuperato e trasportato lungo il sentiero in salita fino alla Montallegro. I volontari del soccorso di San’Anna hanno trasporto l’uomo in codice giallo al pronto soccorso di Rapallo.