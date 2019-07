Edizione importante della “Per…correndo il centro storico” a Chiavari, sia perché si trattava della 15^, ma soprattutto perché ha rinnovato l’interesse per una gara che sembra reggere bene l’urto con la concorrenza. Oltre 300 gli atleti infatti che hanno percorso le vie del centro storico chiavarese per quattro giri del “circuito” realizzato dai Maratoneti del Tigullio, per un totale di 6 km.

Bella sfida in testa con Mohamed Rity (Delta Spedizioni) che alla fine si conferma in ottima forma salendo sul gradino più alto del podio in 19’03” staccando di 24” Andrea Torre della Trionfo Ligure e di 30” il compagno di squadra Andrea Giorgianni. Nel complesso comunque i primi quattro viaggiano sotto i 20’ di percorrenza totale con Maurizio Carta della Podistica Peralto che chiude in 19’50” davanti al compagno Giuseppe Pace, staccato di 16”.

Trionfo Ligure che piazza anche Andrea Azzarini al sesto posto davanti a Lorenzo Gadaleta dell’Atletica Levante, Alessandro Dassori della Cambiaso Risso, Federico Zampiga del Gruppo Città di Genova e Francesco Patruno delle Frecce Zena. Top ten piuttosto eterogenea quindi, mentre al femminile la Trionfo Ligure può davvero fare festa.

È infatti doppietta per la società genovese che gioisce per Iris Baretto, 20^ assoluta in 22’09” nonché prima tra le donne davanti alla compagna di società Silvia Tanda che resta dietro 29”. A sua volta la Tanda dà vita ad un bel testa a testa con Elisabetta Ottonello che alla fine cede 11” e si “accontenta” del terzo posto per il Cus Genova. Un po’ di delusione invece per Stefania Arpe dell’Atletica Levante che non riesce a tenere il passo delle prime e chiude quarta.