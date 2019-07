Metropolitana: manutenzione serale tra il 22 e il 26 luglio

Genova. Nell’ultimo anno il servizio della metropolitana è stato fortemente intensificato, il nastro orario prolungato e il numero dei treni aumentato. Con 19 ore di servizio continuative al giorno, sono state ovviamente riorganizzate anche le attività di manutenzione dell’impianto, che sono state concentrate nelle ore notturne. Alcune lavorazioni straordinarie per poter essere effettuate però necessitano di un arco orario più lungo delle 5 ore di chiusura ora previste.

Nei prossimi giorni la metro dovrà essere sottoposta a un routinario ma importante intervento di molatura e riprofilatura delle rotaie, pertanto da lunedì 22 a venerdì 26 luglio la chiusura serale sarà anticipata alle ore 21 con le modalità di seguito indicate.

Lunedì 22 e martedì 23 luglio

In queste giornate le ultime partenze della metropolitana saranno alle ore 21.17 da Brignole per Brin e alle ore 21.10 da Brin per Brignole.

Come di consueto, la linea notturna N3 (Principe – Brin) sarà anticipata alle ore 21.15 e sarà in servizio fino alle ore 5.30.

Ecco l’orario della linea N3.

Da Stazione Principe a Brin Metro

21.15 – 21.30 – 21.45 – 22.00 – 22.15 – 22.30 – 22.45 – 23.00 – 23.15 – 23.30 – 23.45 00.00 – 00.30 – 01.00 – 01.30 – 02.00 – 02:30 – 03.00 – 03.30 – 04.00 – 04.30 – 05.00 – 05.30.

Da Brin Metro a Stazione Principe

21.15 – 21.30 – 21.45 – 22.00 – 22.15 – 22.30 – 22.45 – 23.00 – 23.15 – 23.30 – 23.45 00.00 – 00.30 – 01.00 – 01.30 – 02.00 – 02.30 – 03.00 – 03.30 – 04.00 – 04.30 – 05.00 – 05.30.

Mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 luglio

Il servizio sull’intera tratta Brin – Brignole terminerà con l’ultima corsa delle 21.10 da Brin e 21.17 da Brignole. Sulla tratta Brin e Dinegro la metro, anche in queste giornate, sarà in servizio fino all’una di notte.

Si ricorda che, come recentemente comunicato, tra Brin e Dinegro l’estensione del servizio della metro fino all’una sarà in vigore fino al ripristino delle normali condizioni di viabilità di via Fillak.