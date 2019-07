Genova. Al mattino velature in transito sul ponente della regione, mentre a levante non escludiamo, soprattutto al mattino presto, l’avanzata dal mare di alcuni banchi nuvolosi, che si dissolveranno comunque già nel corso della mattinata.

Al pomeriggio diffusa attività cumuliforme sui rilievi appenninici potrà sfociare in qualche temporale a ridosso delle Alpi Liguri e sull’Appennino orientale, tra la Val Trebbia e la Val d’Aveto. In serata aumento generale della copertura nuvolosa. Temporali sull’Appennino di ponente in possibile e locale sconfinamento anche verso la costa del savonese.

Pressione livellata sul Mediterraneo. Nel weekend un nuovo promontorio nord-africano in quota farà ancora una volta aumentare le temperature su tutta la nostra regione.

Venti: a regime di brezza. In serata possibili raffiche di vento dai quadranti settentrionali tra savonese e genovese. Mari: poco mosso, o quasi calmo.

Temperature: stazionarie.

Costa min: 22/26°C, max: 29/33°C

Interno min: 13/18°C (fondovalle), max: 29/35°C