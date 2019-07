Genova. Un continuo alternarsi di caldo umido e forti precipitazioni, in quella che per Genova sta diventando l’estate più tropicale della sua storia.

Il picco di caldo di questi giorni dovrebbe placarsi nelle prossime ore, lasciando spazio ad una rapida ma intensa perturbazione in arrivo dall’Atlantico, che si scontrerà con i flussi caldi provenienti dal Mediterraneo meridionale. In questo ore in Francia sono attivi diversi fronti temporaleschi.

Questo fronte dovrebbe raggiungere la nostra regione tra sabato e domenica, nella cui mattinata potrebbero verificarsi significativi temporali: quasi tutti i modelli prevedono forti concentrazioni nel genovesato, ma tutto dipenderà quanto sarà scaricato a mare, e soprattutto dove la perturbazione “toccherà terra”: non si può escludere che venga diramata un’allerta temporali.

Il dato positivo è che questa “secchiata d’acqua” porterà ad un contenimento delle temperature, ma non è detto che il termometro non torni a sfiorare quote elevate. E il ciclio riprenderà forza, ancora.

(Immagine eleborazione Windy.com)