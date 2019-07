Genova. La temperatura gradevole del mattino (minime tra 12 e 16 gradi nell’interno, tra i 19 e i 23 sulla costa) non inganni. Secondo i previsori del Limet, il centro meteo ligure, le massime sono in aumento durante la giornata di oggi: si attesteranno tra i 22 e i 29 gradi nell’interno, tra i 26 e i 30 sulla costa.

Al mattino nubi sparse sul settore centro-orientale, più intense sullo spezzino, ma con rovesci limitati al mare aperto. Ampie schiarite a ponente e sui versanti padani Centro-Occidentali. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, con rischio di qualche isolato rovescio o temporale sulle Alpi Liguri, val di Vara e alta valle del Magra, in attenuazione in serata; sul resto della regione soleggiato.

I venti saranno deboli settentrionali al mattino, meridionali (sempre deboli) nel pomeriggio. Mare quasi calmo o poco mosso.

Per ora l’umidità si attesta intorno al 70% sulla costa.

Per domani previsto qualche temporale nel pomeriggio sull’Appennino orientale. Per il resto cielo in prevalenza poco nuvoloso senza fenomeni.