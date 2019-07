Genova. Un rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo occidentale ci protegge almeno temporaneamente dai flussi umidi atlantici. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, martedì 30 luglio, al mattino presenza di nubi basse lungo la linea costiera, più compatte sul savonese. Ampie schiarite a partire dalla tarda mattinata. Nel pomeriggio cieli per lo più sereni sulla costa, qualche nube in più nelle aree interne. Possibili rovesci isolati sulle Alpi Liguri. Venti: prevalentemente a regime di brezza. Al largo da sud-ovest tesi tra basso bacino Ligure e Capo Corso. Mari: mossi a levante, poco mossi sul centro-ponente. Temperature: stazionarie o in leggero aumento comprese sulla costa tra 20 e 31 gradi, nell’interno tra 11 e 31.

Domani, mercoledì 31 luglio, le nubi basse caratterizzano gran parte della giornata, ma le piogge saranno deboli o del tutto assenti. Venti: a regime di brezza. Ancora Sud Ovest teso in zona Capo Corso. Mari: Generalmente mosso. Temperature: Stazionarie.

Giovedì 1 agosto cielo parzialmente nuvoloso su gran parte della regione. Possibili rovesci in serata sul settore centrale.