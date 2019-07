Genova. Dopo la giornata autunnale di ieri, il vento ha spazzato via le nubi e la giornata si presenta con cielo sereno o poco nuvoloso sin dalle prime ore del mattino. Secondo il Limet, il centro meteo ligure, in giornata debole attività cumuliforme su alpi liguri e tra val Trebbia-Aveto con possibili rovesci. Sereno ovunque in serata.

I venti comunque sono ancora tesi da Nord al primo mattino, tendenti a calare in giornata. Moto ondoso in rapida scaduta, risulterà tra mosso e poco mosso.

Dopo il sollievo di ieri, le temperature minime sono in calo nei valori minimi sulla costa tra 18 e 21 gradi, nell’interno tra 10 e 12 gradi, in netto aumento le massime: sulla costa tra 21 e 25° C, nell’interno tra 20 e 26° C.