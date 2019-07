Genova. Tempo variabile questo fine settimana a Genova e in Liguria nonostante il rinforzo dell’alta pressione.

Per oggi i meteorologi di Limet prevedono al mattino qualche nube bassa lungo le coste e in mare aperto, in attenuazione già in tarda mattinata. Altrove bel tempo, ma con nubi cumuliformi in aumento sui rilievi.

Nel pomeriggio non si esclude qualche breve rovescio o temporale sulle Alpi Liguri e sulle testate di Val Trebbia e Aveto; soleggiato o poco nuvoloso sul resto della regione. In serata attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità nei settori interni e ritorno del sereno praticamente ovunque.