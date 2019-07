Maxi rissa tra ragazzini a Brignole, autobus Amt sotto attacco: torna l’incubo “far west” sulle linee serali

Genova. Notte di follia in zona Brignole dove la corsa di un autobus Amt è stata interrotta dalla maxi rissa scoppiata tra alcuni ragazzi, anche minorenni, a una delle fermate di piazza Verdi. Una ventina i giovanissimi che, ubriachi, si sono scontrati per strada. All’arrivo del bus, linea 606, parte dei ragazzini si sono scagliati contro il mezzo pubblico e hanno spaccato le porte. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni si sono poi messi a prendere a pallonate chi passava con moto e scooter, rischiando di fare cadere a terra i conducenti. Sul posto cinque volanti della polizia.

Risultato: due ragazzini portati in questura e denunciati per interruzione di pubblico servizio (la corsa del 606 è stata bloccata) e atti vandalici.

Con la stagione estiva tornano, più puntuali delle zanzare, le problematiche per le linee di trasporto serali e notturne in particolare quelle che collegano i luoghi della “movida”. Problemi che ieri notte hanno assunto dimensioni evidenti ma che si ripetono quotidianamente sottoforma di varie criticità. A partire dal sovraffollamento di linee come la 606 e 607 (Boccadasse – Principe via Brignole e Nervi – De Ferrari).

I sindacati, tutte le sigle, hanno chiesto – con un documento del 26 giugno – un incontro all’azienda per affrontare le problematiche delle linee serali e notturne. C’è stata una raccolta firme del Gruppo seralisti di Gavette e il supporto di altri colleghi. “Quelle linee sono completamente fuori controllo – dice Edgardo Fano, segretario provinciale del sindacato Faisa Cisal – sia per la collocazione dei capilinea e delle fermate sul percorso ma soprattutto perché troppo affollate, si prospetta un problema di sicurezza sia per i conducenti sia per i passeggeri, inoltre il fatto che siano frequentate da persone dedite a risse o a ubriachezza dissuade altri passeggeri dall’utilizzarle”.