Martedì il ministro dell’Interno Salvini a Genova per la consegna dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Genova. Il ministro dell’Interno nonché vicepremier Matteo Salvini sarà a Genova martedì mattina per partecipare alla cerimonia di consegna dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Gli immobili passano così dall’agenzia nazionale per i beni confiscati al Comune di Genova.

L’appuntamento è in prefettura alla ore 11. Al momento non sono sono previste altre tappe del vicepremier ma nulla può essere escluso fino all’ultimo momento.

La cerimonia di mertedì riguarda l’attesa procedura di trasferimento degli immobili al Comune di Genova da parte di ANBSC, l’associazione governativa che amministra i beni confiscati alla criminalità organizzata. Si tratta di 81 immobili per i quali il Comune di Genova ha bandito un concorso scaduto lo scorso maggio.