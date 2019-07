Mario Alberto Conte alla guida della prima squadra del Basket Pegli

Genova. Mario Alberto Conte è il nuovo allenatore della prima squadra del Basket Pegli. Il trentenne napoletano raccoglie l’eredità di Marco Costa, capace di valorizzare il team bluarancio nella stagione 2018/19 e di condurlo sino ai quarti di finale playoff della Serie C Silver.

“Sono molto contento dell’opportunità che la presidente Antonella Traversa ha deciso di darmi per la prossima stagione – afferma Conte -. L’obiettivo sarà quello di continuare il percorso iniziato negli anni passati, ovvero provare a dare spazio e campo in maniera concreta ai ragazzi del settore giovanile, provando quest’anno anche a far esordire qualche 2003, cosa che credo accadrà sicuramente”. Conte parla anche del roster: “Registriamo la conferma dei pochi nostri senior, che sono comunque prodotti Basket Pegli, ai quali saranno affiancati, appunto, elementi del settore giovanile. Sono molto carico e voglioso di iniziare questa avventura”.

Conte inizia ad allenare a Napoli nel 2009 con il ViviBasket Napoli. Un’esperienza lunga 5 anni, prima di un biennio alla Scandone Avellino come capo allenatore di gruppi eccellenza del settore giovanile. Nel 2016 si sposta a Monteroni di Lecce per ricoprire l’incarico di responsabile del settore giovanile, guidando anche qui gruppi eccellenza e portando l’Under 18 nelle prime 24 d’Italia e vincendo per due anni di fila il campionato Under 20. Poi lo scorso anno il trasferimento a Pegli come responsabile del settore giovanile ed organizzativo, seguendo varie squadre tra cui la Under 16 Eccellenza che conclude con il terzo posto in coppa Piemonte. Conte, allenatore nazionale Fip dall’estate 2018, guiderà anche l’Under 18 Eccellenza oltre a mantenere il ruolo di responsabile del settore giovanile e organizzativo.

Il commento della presidente Antonella Traversa: “L’estate scorsa l’arrivo di Mario Conte è stato molto importante per noi perché eravamo nel momento di riorganizzazione dell’intero staff del Basket Pegli. Cercavamo un tecnico non solo con determinate caratteristiche per affrontare i campionati d’eccellenza ma anche con qualità importanti da mettere a disposizione della crescita del settore giovanile. Mario, in questa stagione, ha saputo andare oltre i propri compiti ed ha fornito, con competenza e passione, un aiuto a 360 gradi all’intera società. La scelta di assegnargli la prima squadra è scaturita dall’ottimo lavoro sin qui svolto”.