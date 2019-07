L’estate sorride allo Sporting Club Quinto che vede crescere e migliorare costantemente il proprio settore giovanile. L’Under 14 allenata da Marco Trucco infatti si è aggiudicata il Torneo Panarello, organizzato dalla Sportiva Sturla. Torneo lungo e non facile con un girone a tre squadre, semifinali e finale in cui i biancorossi hanno prevalso sull’Andrea Doria.

Il tecnico racconta l’exploit dei suoi ragazzi: “Nel girone di venerdì abbiamo affrontato Arenzano ed Anpi vincendo entrambe le partite con ottime prestazioni e giocate – commenta Marco Trucco – Questo ha permesso di presentarci domenica già qualificati per la semifinale dove ci siamo confrontati con la Crocera, ottenendo un’altra bella vittoria. La finale, nel pomeriggio, ci ha messo di fronte ad un’ottima Andrea Doria. Una partita messa subito sui binari giusti nel primo tempo in cui abbiamo preso un buon vantaggio. Qualche distrazione nel secondo ha permesso agli avversari una rimonta che siamo riusciti a contenere portando a casa risultato e primo posto. Complimenti ai ragazzi per quello che hanno mostrato. Una squadra nuova ancora da costruire, ma con un ottimo gioco corale. Un ringraziamento alla Sportiva Sturla e a tutte quelle persone che hanno lavorato incessantemente dietro le quinte per l’impeccabile organizzazione“.

Foto 2 di 2



Luglio che arride anche all’Under 12 anch’essa presente al Panarello dove si è piazzata al terzo posto vincendo tutte le partite tranne la semifinale con Sori, ma togliendosi la soddisfazione di battere i padroni di casa della Sportiva Sturla: “Una bella esperienza – commenta il tecnico Francesco di Lorenzo – complimenti all’organizzazione perché è stato tutto davvero perfetto e si è svolto in un bel clima. Abbiamo fatto molto bene nel primo girone, perdendo solo con il Sori e conquistando poi un ottimo terzo posto“.

Successivamente i biancorossi hanno preso parte anche all’Anpi Summer League organizzata dall’Anpi Molassana e al quale i genovesi sono arrivati numerosi iscrivendo due squadre. È stato un trionfo perché il percorso netto delle due compagini le ha condotte ad affrontarsi nel derby finale, conclusasi ai rigori in favore della “Quinto 2”.