Lotta a plastica e mozziconi, l’eco-viaggio di Edoardo e Valentina fa tappa anche in Liguria

Genova. Si chiamano Edoardo Manza e Valentina La Cara, hanno 24 e 22 anni, e da sette mesi hanno lasciato il loro lavoro ordinario per viaggiare in modo ecosostenibile ed ecologico a bordo del loro camper e in compagnia della cagnolina Bubble.

“Ci spostiamo per tutta l’Italia – raccontano – mostrando le bellezze dei vari luoghi e mostrando in contrapposizione anche il lato ambientale e le sue problematiche”. Presto saranno anche in Liguria dove si fermeranno per circa un mese e dove metteranno in atto azioni come raccolta mozziconi in spiaggia, plastica e rifiuti di ogni tipo.

La sensibilizzazione avviene chilometro per chilometro, nei luoghi da loro visitati, ma anche in forma digitale attraverso i canali Instagram e Youtube dove vengono pubblicate foto e video. Per esempio quello in cui a Vercelli, la coppia, ha raccolto 11 mila mozziconi di sigaretta in appena 2 ore.

I due giovani, che erano residenti nel Torinese, hanno deciso di lasciarsi alle spalle un impiego 9-17 nel ramo della telefonia e di dedicarsi alla causa ambientale. “Sappiamo che a togliere qualche centinaia di mozziconi di sigaretta dalle strade non si salva o non si ripulisce nulla ma è un modo per creare interesse, per portare a conoscenza la gente della questione ambientale, sia direttamente che sui profili che abbiamo attivato sui social network”, dicono.