“Locali fatiscenti e ascensori rotti”: il Siap denuncia le condizioni degli uffici che ospitano la polizia di Stato

Genova. Molti uffici della Polizia di Stato genovese versano in condizioni logistiche inaccettabili. Lo denuncia il sindacato Siap che questa mattina ha convocato una conferenza stampa per illustrare le situazioni considerate più critiche. Sotto accusa lo stesso palazzo che ospita la Questura di via Diaz di proprietà dell’immobiliare pubblica Invimit, “privo fra l’altro del certificato prevenzione incendi e con appalti per le pulizie del tutto inadeguati”.

In sindacato denuncia poi la fatiscenza dei palazzi che ospitano il commissariato centro e il commissariato Pré e la situazione dell’ufficio immigrazione di piazza Ortiz, ufficio che dovrà essere trasferito “all’interno del sesto reparto mobile di Bolzaneto dove tuttavia “deve essere ancora abbattuto totalmente l’ex ospedale militare presente e ricostruita ex novo la palazzina che dovrà accoglierlo – dice il sindacato – in una collocazione urbana periferica delicata mal servita dai servizi pubblici”.

Il sindacato si rivolge quindi alle istituzioni locali chiedendo perché, a differenza di tantissimi esempi esistenti sul territorio nazionale, non esiste collaborazione tra Comune, Regione e Polizia di Stato su questo argomento?”