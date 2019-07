“Lo straordinario viaggio del rifiuto”, incontro con l’esperto all’Honey Bar di Genova

Genova. Proseguono gli aperitivi scientifici organizzati dall’Associazione Zeus al The Honey Bar di salita Del Prione: giovedì 4 luglio, in compagnia del chimico Walter Sgroi, si parlerà di rifiuti, riuso e riciclaggio durante l’evento “Lo straordinario Viaggio di un Rifiuto”.

Denigrati, colpevolizzati, disprezzati… ma in fondo tutti i rifiuti sono soltanto materiali che non ci servono più: innocenti vittime di usi nobili o abusi ignobili. Ma cosa succede quando decidiamo di disfarcene?! Studiamo come distinguere i materiali tra loro, in modo da fare la nostra parte e ottemperare al mantra delle tre “R”: recupero, riuso, riciclo. E seguiamo le avventurose vicissitudini di un oggetto quando lo abbandoniamo e decidendo di “rifiutarlo”.

In questo viaggio i partecipanti saranno accompagnati dal chimico Walter Sgroi dell’Università di Genova.

L’appuntamento è Giovedì 4 luglio alle ore 19 al The HONEY BAR in Salita del Prione a Genova.

Sarà possibile qui consumare un gustoso aperitivo.