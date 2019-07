Limitazioni al commercio nel centro storico di Genova, il Tar boccia (in parte) le delibere di Regione e Comune

Genova. Non viene bocciato l’intero impianto del nuovo regolamento sul commercio a Genova nelle “zone di pregio”, ovvero ad esempio lo stop a nuove aperture di ristoranti “etnici”, sexy shop e negozi automatici h24, ma una parte comunque significativa, quella che vietava la somministrazione di alimenti e bevande in associazioni e circoli. Così nella sentenza del Tar della Liguria che cassa le delibere di Comune di Genova e Regione Liguria limitatamente alla parte contro cui hanno fatto ricorso Arci e Associazione consumatori Liguria.

I giudici del tribunale amministrativo hanno accolto ricorso, in sostanza, considerando il regolamento discriminatorio nei confronti di associazioni e circoli (di fatto vieta la somministrazione soltanto a queste realtà) e sottolineando come non tenga conto della diversità tra pubblico generico e pubblico di soci e tesserati.

“Anche noi teniamo al valore storico e artistico del centro storico di Genova – dichiara Stefano Kovac, presidente di Arci Genova – ritenevamo però sbagliate le delibere di Regione e Comune che avrebbero avuto come effetto solo la graduale desertificazione del centro storico. Avere cura della nostra città – prosegue – non vuol dire vietare la socialità e le aree di intrattenimento. Le Città dei divieti sono quelle che non accolgono, non ci sono vantaggi a criminalizzare il divertimento. Piuttosto impegniamoci insieme per una vivibilità della città civile e rispettosa delle necessità di tutti”.

Il Tar della Liguria, la cui decisione è arrivata il 19 giugno scorso, ha inviato solo ieri la sentenza alle parti. “Con i divieti imposti – conclude Kovac – oltre ad alimentare i conflitti con i cittadini, si rischia di condannare la città alla marginalità”.