Leonardo Cyber security, la Fim: “Auspicio è che con ingresso Cingolani si chiarisca anche budget per Genova”

Roma. Un incontro interlocutorio quello che si è svolto oggi a Roma presso l’Unindustria a tra i sindacati e la Direzione di Leonardo per la presentazione del Piano Industriale della Divisione Cyber Security.

Molto erano le aspettative, ancor di più dopo le dichiarazioni che l’AD di Leonardo Alessandro Profumo ha rilasciato nei giorni scorsi sulla stategicità che ha la Divisione Cyber per il sito di Genova.

“L’azienda – dichiara Alessandro Vella segretario Fim Cisl Liguria – ha illustrato un focus sulla situazione attuale e presentato le linee di indirizzo del piano industriale sulle strategie della Divisione, sui mercati di riferimento ma di fatto manca un piano specifico di dettaglio”

La Fim ribadisce “che servono investimenti per strutturarsi adeguatamente e potersi confrontare con i competitors”.

L’auspicio della Fim è che “a Settembre, anche attraverso l’ingresso di una figura importante come Roberto Cingolani e con la presentazione del budget, si chiarisca il ruolo del sito genovese attraverso la definizione di investimenti in progetti e prodotti da sviluppare per far crescere la competitività e rafforzare la presenza sui mercati.

Infine, non solo per il rispetto degli accordi sindacali, auspichiamo che il piano determini l’assunzione sul sito di risorse giovani e con skill adeguati.