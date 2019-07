Lavagna: scooterista investe donna sulle strisce, pedone in codice rosso al San Martino

Lavagna. Stava attraversando sulle strisce pedonali in corso Buenos Aires, quando è stata investita da uno scooter condotto da una giovane di 24 anni.

Una donna di 65 anni ha riportato una brutta ferita alla testa, con trauma cranico commotivo. Per questo è stata soccorsa dai militi del 118 e dall’automedica e portata d’urgenza al pronto soccorso del San Martino.

La ragazza alla guida del veicolo a due ruote invece ha riportato qualche contusione, ma era soprattutto scioccata per l’accaduto. Per lei trasporto al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo.