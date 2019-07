L’Assemblea FIR rende omaggio alla Pro Recco Rugby

Consueta ottima affluenza per l’Assemblea Ordinaria Regionale Fir, svoltasi lunedì a Genova. In particolare l’annata è stata positiva grazie alla Pro Recco Rugby che ha ottenuto la promozione in Serie C, girone 1. La squadra biancoceleste è stata premiata per il grande risultato sportivo raggiunto.

Durante la serata sono intervenuti Oscar Tabor, presidente CR Liguria, Fabrizio Gaetaniello, dirigente FIR ed Alessandro Bottino, tecnico federale. Non solo perché hanno partecipato numerose società che hanno potuto dire la propria, raccontare la stagione conclusa e spiegare i progetti per il futuro.