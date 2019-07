Lancia il registratore di cassa contro i dipendenti di una pasticceria, poi spacca le vetrine di un negozio: in manette 31enne

Genova. Ne ha combinato di tutti i colori fino a che non è stata arrestata. Protagonista una 31enne romena con a suo carico diverse denunce e un divieto di dimora a Genova. La donna nel tardo pomeriggio di ieri, è entrata all’interno di una pasticceria di Via Cantore ed ha cercato di rubare, davanti ai clienti, il registratore di cassa.

I dipendenti dell’esercizio però l’hanno fermata e la 31enne si è data alla fuga lanciandogli contro il registratore. Immediatamente è arrivata una volante che, dopo averla bloccata, l’ha denunciata per tentata rapina.

Non contenta la 31enne, una volta lasciati gli uffici della Questura, è andata in corso Buenos Aires ed è entrata all’interno di esercizio commerciale probabilmente con il solito intento ma il proprietario, resosi conto del fare sospetto della ragazza, l’ha fatta uscire dal negozio.

A quel punto la donna ha colpito più volte con una bottiglia la vetrata dell’esercizio danneggiandola in vari punti.

Gli agenti intervenuti sul posto hanno così tratto in arresto la 31enne per danneggiamento aggravato.