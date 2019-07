Lagaccio, spacciano a casa: padre e figlio in arresto dopo aver picchiato i poliziotti

Genova. Ieri mattina i poliziotti dell’ufficio prevenzione generale hanno arrestato un 51enne ecuadoriano per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza, denunciando anche il figlio minorenne per gli stessi reati.

Durante un controllo del territorio gli agenti sono venuti a conoscenza di un’attività di spaccio nel quartiere del Lagaccio e in particolare in un appartamento di via Adamo Centurione, all’interno del quale, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato rinvenuto un bilancino di precisione, 42 grammi di derivati dalla cannabis e materiale atto al confezionamento dello stupefacente.

Nella casa, durante il controllo, erano presenti padre e figlio i quali hanno cercato in tutti i modi di ostacolare il rinvenimento della droga, arrivando ad aggredire i poliziotti con calci e pugni causando a uno di loro ferite guaribili in 5 giorni.

Il 51enne, arrestato anche per lesioni aggravate, sarà processato questa mattina con rito direttissimo Nella stessa operazione è stato denunciato anche un 21enne genovese con precedenti specifici, fermato in salita della Provvidenza e trovato in possesso di meno di due grammi di derivati della cannabis.