La marcia in più del Festival di Nervi? L’orchestra del Carlo Felice. Sul palco con gli artisti da Paoli a Marcoré

Genova. Un Festival con un passo in più: un momento di musica, arte e magia che potrà trasformare il concerto di ciascun artista in un momento unico e irripetibile grazie al connubio tra la musica pop e la forza di una formazione sinfonica, come quella blasonata dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice.

Le date sono quelle del 3 luglio con la serata di Carmen Consoli, a cui farà seguito Il Volo il successivo 9 luglio, si continua con Neri Marcorè il 13 luglio e si chiude il 18 luglio con Gino Paoli.

Sarà la “Cantantessa” Carmen Consoli il 3 luglio a suonare e cantare per prima le sue canzoni accompagnata da trentacinque elementi dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice. Lei prima donna nella lunga storia del Club Tenco a vincere la Targa Tenco come Miglior Album dell’anno con “Elettra”, è stata anche nominata Goodwill Ambassador dell’Unicef e Ambasciatrice del Telefono Rosa e ha vinto il premio Amnesty Italia per “Mio zio”.

Pur giovanissimi il trio “Il Volo”, il 9 luglio, celebrano quest’anno il decennale del loro sodalizio artistico e avranno la possibilità di esaltare il loro repertorio grazie al supporto di venti elementi dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice. I tre giovani artisti sono impegnati in progetti in Italia, ma soprattutto nel mondo, con l’uscita del nuovo disco “Musica” a livello internazionale e con un tour che tocca l’Europa, il Giappone e il Nord America

Il 13 luglio Neri Marcorè oltre al poker d’assi del GnuQuartet, singolare organico strumentale composto da violoncello, violino, flauto, viola, potrà sorprendere il pubblico grazie ai cinquanta elementi dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice. Il noto attore, doppiatore, conduttore televisivo, imitatore, comico e cantante italiano porterà in scena lo spettacolo “Come una specie di sorriso”, un modo di riscoprire e dare nuova linfa alle canzoni di Fabrizio De Andrè, il più poeta dei nostri cantautori in una serata eccezionale e originale.

Il 18 luglio Gino Paoli e le sue canzoni intramontabili ritorneranno a nuove sonorità grazie ai 26 elementi dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice. Anche se nato a Monfalcone il 23 settembre 1934, Gino Paoli è genovese a tutti gli effetti e in sessant’anni di carriera, che vengono celebrati proprio nel 2019, il notissimo cantautore non che essere ricordato e amato per aver scritto alcune tra le pIù belle pagine della musica italiana di questo secolo, tra cui “Senza fine”, “Sapore di sale” ed “Il cielo in una stanza”.

L’Orchestra del Teatro Carlo Felice, uno dei punti chiave della spettacolare rassegna del Festival Internazionale di Nervi, sarà presente con differenti formazioni nei quattro appuntamenti in calendario.

L’ attività dell’Orchestra del Lirico genovese, iniziata nei primi del ‘900, non si ferma neppure con i bombardamenti del ’43 e nonostante il Teatro semi distrutto prosegue la sua l’attività.

Nel 1965 diventa compagine stabile, a vocazione tanto lirica quanto sinfonica, continuando ad evolversi esaltando le qualità sia dell’Orchestra nel suo insieme, sia delle parti solistiche affidate ai singoli strumentisti.

Sin dagli anni ’50 sul podio si sono avvicendati i più importanti direttori del panorama nazionale ed internazionale ; nel 2012 il Maestro Fabio Luisi è stato nominato Direttore Onorario del Teatro Carlo Felice, instaurando negl’anni un’intensa collaborazione e dal 2013 il Maestro Andrea Battistoni è stato nominato Direttore Principale.

Numerose le incisioni, soprattutto di produzioni liriche registrate presso il Teatro Carlo Felice, effettuate per etichette quali Deutsche-Grammophon, Decca, Sony, Tdk, Rai-Trade, Nuova Era Records, Arthaus Musik, Dynamic, Bongiovanni, Denon-Nippon e BMG-Ricordi.

Con un repertorio che spazia dal primo Settecento alla Musica Contemporanea, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova si colloca ai migliori livelli nel panorama italiano per produttività e versatilità e ciò le ha consentito di esprimersi in generi musicali ampiamente differenziati. Al suo interno sono nati, e operano proficuamente, numerosi gruppi che contribuiscono, con un’intensa attività, alla diffusione musicale su tutto il territorio regionale e nazionale.

