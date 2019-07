La droga in macchina e il bilancino in casa. Fermata coppia di pusher della Val Bisagno

Genova. Durante un ordinario controllo di polizia a Cornigliano, gli agenti di polizia hanno notato un veicolo che nei giorni precedenti era stato fermato, e il conducente trovato con una modica quantità di cocaina con sè.

Per questo motivo hanno deciso di seguire la macchina fino in via Ugo Poloni, dove è stata fermata e controllata. La coppia a bordo, secondo gli agenti, ha subito mostrato nervosismo, per cui i controlli si sono fatti più intensi: dopo qualche domanda giusta l’uomo ammetteva di possedere della sostanza, per cui è scattata la perquisizione.

Dal veicolo, quindi, sono spuntati 31 grammi di cocaina, mentre nella casa dei due in Valbisagno, sono state trovate alcune dosi di hashish e marijuana, un bilancino di precisione e vario materiale atto al confezionamento della droga. Sono in corso ulteriori indagini volte a ricostruire il circuito di spaccio nel quale la coppia era inserita.