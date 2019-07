La Delta Spedizioni fa valere il “fattore casa” nella Marcia di San Siro

La Marcia di San Siro a Struppa è una delle corse più sentite del capoluogo ligure, come dimostrano gli oltre cento partecipanti all’evento di 7 km, organizzato dalla Delta Spedizioni che si toglie anche la soddisfazione di piazzare una bella doppietta con i primi due posti assoluti di marca Delta.

Hicham El Jaoui e Andrea Giorgianni danno vita ad un testa a testa appassionante che viene vinto per un solo secondo dal podista africano che fissa il tempo di 25’28”. Dietro di loro il tesserato Fitri Andrea Recagno che deve lasciare spazio alla coppia di testa e conclude in 26’09”. Delta che sfiora l’en plein con Maurizio Tumminia che finisce quarto.

Gara presidiata dalle società locali o vicine come si evince dalla classifica. Carlo Rosiello Massimo Cavanna sono rispettivamente quinto e sesto per i Maratoneti Genovesi; Lorenzo Gadaleta e Daniele Oliva invece seguono per l’Atletica Levante. Nono posto per Danilo Piga della Podistica Peralto, mentre Davide Cavalli del Gau chiude decimo davanti al compagno di squadra Alessandro Cinanni.

Non serve dire chi è la trionfatrice della gara femminile. Silva Dondero (Maratoneti Genovesi) per l’ennesima volta batte tutte ed è 15^ assoluta in 30’02” davanti all’eterna inseguitrice Laila Hero (Athletic Team Genova) che è 25^ in 31’48”. Bella la lotta per il bronzo con Liliana Paganini del Gruppo Città di Genova, che precede Laura Scarafone (Podistica Peralto) e Benedetta Balostro (Maratoneti Genovesi), tutte giunte a pochi secondi l’una dall’altra.