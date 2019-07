Judo ipovedenti e ciechi, campionato europei: i podi della prima giornata

Genova. I campionati europei di judo ipovedenti e ciechi, evento indetto dalla Federazione Internazionale Ibsa e promosso dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici Ipovedenti e Ciechi, ieri, venerdì 26 luglio, ha dato il via alle competizioni presso l’RDS Stadium, palazzetto dello sport a Genova.

Sei le categorie che ieri mattina si sono sfidate per aggiudicarsi il posto nelle semifinali del pomeriggio e a seguire le finali: -48, -52,-57 kg per la sezione femminile e -60, -66, -77 kg per quella maschile.

Sei dunque le medaglie d’oro consegnate in questo primo giorno di incontri dove gli italiani in gara sono stati cinque, di cui tre a conquistare un dignitoso settimo posto.

Le categorie nel campionato sono suddivise in base al peso, capita infatti che giovani atleti si scontrino con professionisti con pregressa esperienza e magari campioni a livello mondiale.

L’attesa ora è per la giornata di oggi, quando i riflettori saranno tutti accesi per Carolina Costa, l’atleta di punta della Nazionale italiana.

Una dura lotta dunque quella tra questi atleti di grande calibro provenienti da diciotto Paesi europei. La federazione è orgogliosa dell’impeto internazionale dell’intera manifestazione e della qualità del judo a cui si assiste sui tatami. Di rilievo anche l’organizzazione locale dell’evento grazie anche al supporto e al sostegno ottenuti.

Di seguito i podi delle gare della prima giornata.

Categoria: – 48 kg Female

1° Aurieres Martinet, Sandrine (Fra)

2° Chudina, Anastasiia (Rus)

3° Potapova, Victoria (Rus) – ex aequo – Tasin, Ecem (Tur)

Categoria: – 52 kg Female

1° Cherniak, Inna (Ukr)

2° Stepaniuk, Alesia (Rus)

3° Abdullayeva, Sabina (Aze) – ex aequo – Brussig, Ramona (Ger)

Categoria: – 57 kg Female

1° Celik Aydin, Zeynep (Tur)

2° Valiyeva, Sevda (Aze)

3° Lohatska, Liudmyla (Ukr) – ex aequo – Ovchinnikova, Natalia (Rus)

Categoria: – 60 kg Male

1° Bologa, Florin Alexandru (Rou)

2° Ciftci, Recep (Tur)

3° Nashwan, Shugga Sami Ali (Ger) – ex aequo – Zurabiani, Zurab (Geo)

Categoria: – 66 kg Male

1° Khorava, Davyd (Ukr)

2° Mustafayev, Bayram (Aze)

3° Abasli, Namig (Aze) – ex aequo – Ibanez Banon, Sergio (Esp)

Categoria: – 73 kg Male

1° Kornhass, Nikolai (Ger)

2° Kutuev, Vasilii (Rus)

3° Gasimov, Ramil (Aze) – ex aequo – Mahomedov, Rufat (Ukr)

Clicca qui per vedere le interviste della prima giornata.