Italiaincrescita, l’ottimismo dei sostenitori di Toti dopo la convention

Genova. Grande entusiasmo, da parte dei tanti sostenitori, circa 1500, che hanno partecipato a italiaincrescita la convention organizzata al teatro Brancaccio di Roma dal governatore della Liguria, Giovanni Toti. Molti anche gli amministratori che hanno partecipato all’incontro, tra cui un nutrito gruppo, 8 pullman, arrivato dalla Liguria.

“Questa giornata può dare un messaggio a tutto il centrodestra del paese – spiega l’assessore alla Protezione Civile della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone – che vuol tornare a essere un centrodestra di governo pieno, cosa che purtroppo oggi non è. Io credo sia una buona prospettiva, che è partita dalla Liguria 4 anni fa e che ha costruito un consenso sul buon governo di tante amministrazioni e di tanti sindaci che oggi eran qui”.

“Questo può dare forza al paese – prosegue – e può, ancora di più, rafforzare Genova e tutta la Liguria in questo percorso funzionale e di stimolo a tutti i nostri alleati e che credo possa essere un viatico per avere risultati importanti nei prossimi mesi”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Marco Scaiola, assessore all’urbanistica della Regione Liguria che parla di un “pomeriggio straordinario” co tante persone arrivate da tante regioni. “Abbiamo ascoltato parole di buonsenso, di chi vuole costruire e non demolire, di chi vuole unire e non dividere. Fare qualcosa di mportante non solo per la Liguria ma per tutto il territorio italiano.