Inizia il week end, traffico in forte aumento sulle strade genovesi e incidente sulla A12

Genova. Ultimo venerdì di luglio, inevitabile impennata del traffico sulle strade e le autostrade genovesi, interessate dagli spostamenti dei turisti e di chi deve imbarcarsi sui traghetti per le isole maggiori.

Autostrade per l’Italia segnala una coda sul bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia provenendo da Gravellona Toce verso Ventimiglia per traffico intenso. Coda anche sulla A7 al bivio con la A12 in direzione Livorno proveniendo da Milano anche in questo caso per traffico intenso. La coda poi prosegue sulla A12 sino a Genova Est, ma un incidente non grave all’altezza di Sant’Ilario sta facendo aumentare i chilometri di coda.

Non va meglio sulla viabilità ordinaria. Auto incolonnate ancora in via Cornigliano, direzione Ponente, ma anche lungo tutta la Guido Rossa per imboccare l’autostrada. Qualche rallentamento anche a Sestri Ponente, di fronte alla stazione ferroviaria, in entrambe le direzioni.