Incidente e week end in Riviera: code in direzione Savona

Genova. Coda sulla A10 tra Voltri e Varazze in seguito a metà mattina in seguito a un incidente all’altezza di Cogoleto che ha visto coinvolti due motociclisti.

Uno di lor è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova con l’elicottero dei vigili del fuoco. Non è in pericolo di vita.

Dopo le code per il sinistro, il difficile sabato sull’autostrada A10 prosegue con code a tratti tra Arenzano e la complanare di Savona a causa del traffico intenso verso Ventimiglia.