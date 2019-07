Inchiesta ponte Morandi, oggi periti di accusa e difesa in sopralluogo sulle macerie del moncone est

Genova. L’inchiesta sul crollo del ponte Morandi procede verso quello che sarà il secondo incidente probatorio, e non solo. Entrambe le parti, accusa e difesa dei 71 indagati, oggi saranno al Campasso in sopralluogo sui detriti del moncone est del Morandi.

Alcune parti del viadotto erano state colorate prima dell’esplosione per poter studiare la dinamica del crollo e lo stato di salute della struttura. Dopo il sopralluogo nell’ambito dell’inchiesta i demolitori potranno entrare davvero in azione per valutare come rimuovere quell’immensità di macerie.

In serata, invece, è previsto il trasferimento dalla banchina di Ansaldo Energia al cantiere ovest del “ponte per Genova” dei 9 pezzi del primo impalcato. Il trasferimento sarà a cura di Fagioli, una delle aziende dell’ati dei demolitori.

Arrivate venerdì alla banchina Ansaldo dopo essere state nel bacino Fincanteri per un paio di giorni, ora sono pronte all’assemblaggio in cantiere. Poi saranno alzate a 40 metri d’altezza.