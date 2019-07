Il Rally della Lanterna è pronto per i propri 35 anni

Il Rally della Lanterna taglia il traguardo della trentacinquesima edizione e si prepara a farlo in Val d’Aveto, un magnifico territorio che, dopo aver ospitato l’omonima Ronde, ha offerto una nuova casa ed una nuova linfa vitale alla gara genovese valida quest’anno per la Coppa Italia Rally Zona 2.

Il sodalizio tra la Lanternarally ed il team locale del Gruppo Sportivo Allegrezze prosegue in modo proficuo e anche grazie ad una buona connessione con il territorio, grazie anche al supporto dell’amministrazione locale e dell’ACI Genova.

Tra il 31 agosto ed il primo settembre Santo Stefano d’Aveto sarà, come di consueto, presa d’assalto dai rallisti e da un gran numero di spettatori, che non perderanno l’occasione di unire alla loro passione per i motori qualche giorno di vacanza e relax tra le vette dell’Appennino Ligure.

Confermato il format su due giorni, con le prime prove speciali che saranno disputate nel pomeriggio del sabato e con la novità assoluta di una prova serale che precederà il riordino notturno. La nuova speciale, molto vicina a Santo Stefano, sarà improntata sullo spettacolo ed offrirà ampi spazi in sicurezza per il pubblico. La prova serale sarà intitolata alla memoria di Ugo Monteverde, colonna portante del Gruppo Sportivo Allegrezze nonché uno dei principali promotori del Rally in Val d’Aveto, la cui recente e prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile. “Il ricordo di Ugo ci ha spinti ad andare avanti, anche se sarà durissima senza di lui. Organizzeremo un Trofeo dedicato alla sua memoria e la prova speciale del sabato sera porterà il suo nome” – fanno sapere dall’organizzazione locale. Il sabato sera, inoltre, verranno messi in palio dei premi speciali da distribuire principalmente tra le classi minori, un’iniziativa interessante, rivolta specialmente agli equipaggi più giovani e talentuosi.

Nessun cambiamento invece per la giornata di domenica, che vedrà ripetersi tre volte la classica prova speciale del Monte Penna, una delle università del rallismo ligure, che richiama ogni anno migliaia di appassionati e che ha sempre permesso ai piloti con le migliori doti di mettersi in mostra. L’edizione numero 34 fu vinta da Muaro Miele e Luca Beltrame su Citroen DS3 WRC, che proprio sulla prova del Penna recuperarono il distacco dalle sorprendenti vetture R5, velocissime il sabato pomeriggio. Sul podio salirono il francese Anthony Puppo (Skoda Fabia R5) ed il vincitore dell’edizione 2017 Alessandro Gino, su Ford Fiesta WRC.