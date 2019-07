Il palazzo della Nira demolito in 40 secondi, ecco il time lapse dei lavori

Genova. I lavori per la demolizione dell’edificio Ex Nira Ansaldo, che era uno degli interventi necessari per la riqualificazione dell’area, con il waterfront di Levante, erano iniziati ad aprile e si sono conclusi a luglio, un po’ in sordina anche perché la conclusione della demolizione ha coinciso, praticamente, con l’esplosione di Ponte Morandi

L’edificio, che svettava tra il quartiere fieristico e la zona dei cantieri navali del porti di Genova, adesso è completamente sparito dopo tre mesi di lavori che hanno comportato sia la bonifica dell’amianto, che la demolizione in modalità meccanica.

Le immagini messe a disposizione dal centro di documentazione del Comune di Genova mostra la suggestiva sequenza della demolizione, fino alla totale sparizione dell’edificio dalla Sky Line cittadina, ripresa con la tecnica del timelapse che ha permesso di ridurre in 40 secondo 90 giorni e notti di lavoro.