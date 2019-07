Il marito muore in casa, lei malata lo assiste per giorni: l’allarme dato dai vicini

Genova. Un’anziana malata di Alzheimer ha vegliato in casa per diversi giorni il corpo del marito di morto per cause naturali in una abitazione di corso Podestà, in centro a Genova.

I soccorritori sono stati chiamati ieri sera dai vicini di casa della coppia allarmati dall’odore proveniente dall’appartamento.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e gli agenti della volante della polizia, che hanno svolto alcune indagini, anche se da subito è parso chiaro che si trattava di morte naturale.

La donna, 79 anni, era in stato confusionale ed è stata ricoverata all’ospedale Galliera. Da circa una settimana la coppia non rispondeva al telefono.