Il bassista ricoverato per polmonite, il concerto degli Zen Circus a Sestri Levante diventa un live acustico

Genova. Fuori programma al Mojotic Festival di Sestri Levante, a causa di un ricovero urgente per polmonite del bassista Massimiliano “Ufo” Schiavetti, il concerto della rock band The Zen Circus in programma per domani, venerdì 26 luglio è stato annullato e sarà sostituito da un live acustico del frontman della band Andrea Appino insieme al chitarrista Francesco Pellegrino.

La notizia è stata annunciata dalla stessa band tramite i social network. Si aggiunge al programma della serata anche uno show di Giorgio Canali, oltre ai già annunciati concerti di Maria Antonietta, Edy e L’ultimodeimieicani.

Vista la modifica alla scaletta l’organizzazione del festival ha previsto rimborsi integrali delle prevendite per chi volesse rinunciare al concerto di venerdì oppure riduzioni e buoni da spendere in cibo e bevande per chi volesse assistere comunque allo spettacolo. Sabato sera, al Mojotic Festival, suoneranno invece i Pinguini Tattici Nucleari.