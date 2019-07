Il Baiardo porta a casa un poker di acquisti

Genova. Il Baiardo è l’indiscusso protagonista di queste ultime ore di mercato, avendo centrato un poker di giocatori di indubbio valore.

I “draghetti” hanno infatti preso Davide Garibaldi, Marco Napello, Fabio Oliviero e Luca Ungaro.

La società di via Mogadiscio saluta Bianchino, Digno, Dondero, Guidotti, Tangredi e Venturelli.

Tiene botta il Marassi, che ingaggia Roman Stefanzl, Marco Bondelli e Daniele Brema.

Andrea Costa, attaccante (classe ’95) è un nuovo giocatore del Via Acciaio, che lo ha prelevato dal Molassana.

In Prima Categoria nuovi portieri per Città di Cogoleto e Bargagli, che affidano la loro porta rispettivamente a Simone Nucci (ex Quiliano) e Andrea Pittaluga (ex Via Acciaio).

L’Oimpic dopo aver lasciato liberi Biamino, Barbieri, Bucchieri, Guida, Neri, Perasso e Russotti, tessera Parodi, Comito, Galasso e Bertolotto.